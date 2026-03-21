Bakan Gürlek'e Siyasi Destek
Bakan Gürlek'e Siyasi Destek

21.03.2026 17:19
CHP lideri Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e AK Parti ve MHP'den destek geldi.

ADALET Bakanlığı kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına yönelik iddiaları sonrası Cumhur İttifakı'nın Bakan Gürlek'e destek verdiğini bildirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddiaları sonrası AK Parti ve MHP yönetimi ile çok sayıda milletvekili, Bakan Gürlek'e destek verdi. Siyasiler, yaptıkları açıklamalarla Bakan Gürlek'in yanında olduklarını ifade etti.

SİYASİLERDEN ÖZEL'E TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in iddialarını temelsiz ve dezenformasyon olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ise Özgür Özel'in iddialarını 'delile dayanmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı operasyonu' olarak değerlendirdi.

Bunun yanı sıra; AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Mehmet Emre Tuncer, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de açıklamalarıyla Bakan Gürlek'e destek veren isimler arasında yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi ile Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan'ın aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili ve parti yetkilisi de Bakan Gürlek'in Özel'e yönelik açıklamalarını yeniden paylaştı.

Kaynak: DHA

