Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında ana omurganın tamamlandığını bildirdi. İtirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması üzerine soruşturmanın derinleştirileceğini kaydetti.
Bakan Gürlek: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan fon soruşturmasında ana omurga tamamlanmıştır. İtirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması sonucunda soruşturma derinleştirilecektir"
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26.11.2026 19:59:05. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek, soruşturmada itirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin çıktığını söyledi - Son Dakika
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