Bakan Gürlek: Şu an itibarıyla iddianame yazım aşamasına gelinmiştirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında iddianamenin artık yazım aşamasında olduğunu bildirdi. Şüphelilerin ve vurguncuların en kısa sürede mahkeme önünde yargılanmalarını sağlayacaklarını söyledi.
Bakan Gürlek: "(Fon soruşturması) Şu an itibarıyla iddianame yazım aşamasına gelinmiştir. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız"
Kaynak: AA
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