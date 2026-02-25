Bakan Gürlek'ten Erdoğan'a Doğum Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek'ten Erdoğan'a Doğum Günü Mesajı

25.02.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutluyor, milletimize hizmet yolunda nice yıllar temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu, adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir tezahürüdür. İnandığı değerler uğruna yürüyen, zorluklar karşısında asla geri adım atmayan, millet iradesini her şeyin üstünde tutan Sayın Cumhurbaşkanımıza, sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Akın Gürlek, Doğum Günü, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Gürlek'ten Erdoğan'a Doğum Günü Mesajı - Son Dakika

İran’dan herkesi ters köşe yapacak sözler İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler
Ürdün’den ABD ve İsrail’e kapıları kapatan karar: Hava sahasını kullanmaya izin yok Ürdün'den ABD ve İsrail'e kapıları kapatan karar: Hava sahasını kullanmaya izin yok
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si sonunda galibiyeti hatırladı Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sonunda galibiyeti hatırladı
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu
Hasbi Dede hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz“ suçundan dava Hasbi Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan dava
Adana’da 2 motosiklet çarpıştı: Kaza anı kamerada Adana'da 2 motosiklet çarpıştı: Kaza anı kamerada

21:54
Juventus-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Juventus-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
21:30
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
20:59
Arakçi’den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 22:00:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek'ten Erdoğan'a Doğum Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.