Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasını temenni ettiklerini söyledi. Gürlek'e göre bu süreç, insanlarımızın enerjilerini yatırıma ve teşviğe yapması, gençlerimizin iş potansiyeline kavuşması demek.
Bakan Gürlek: "Terörsüz Türkiye insanlarımızın enerjilerini yatırıma, teşviğe yapması demek, gençlerimizin iş potansiyeline kavuşması demek. Sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz"
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
6.10.2026 14:21:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye ile gençlerin iş potansiyeline kavuşacağını söyledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?