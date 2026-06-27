Bakan Işıkhan: 'Büyük Türkiye Hedefi İçin Çalışıyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Emekle kök salan, milletimizin güveniyle büyüyen çınarımız çeyrek asırdır eser, hizmet ve istikrar siyasetinin simgesi olmaya devam ediyor. Aynı azim, aynı kararlılık ve ortak emekle bu çınarı daha da büyütecek, AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize emin adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz."