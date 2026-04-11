Bakan Işıkhan Açıkladı: Belediyelerin SGK Borçlarında Doğrudan İcra Yok, 83 Milyar Lira Tahsilat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Işıkhan, borçların tahsilinde doğrudan icra yoluna başvurulmadığını, öncelikle görüşmeler yapıldığını ve yapılandırma ile önemli tahsilatlar gerçekleştirildiğini belirtti.

2025 yılı Aralık ayı itibarıyla belediyelerin, bağlı kuruluşların ve belediye şirketlerinin SGK'ye toplam prim borcunun 273,4 milyar lira olduğu açıklandı. Bu borcun yüzde 62,67'lik kısmının CHP'li belediyelere ait olduğu ifade edildi. Yapılandırma ve görüşmeler sonucunda 83 milyar liranın üzerinde tahsilat sağlandığı kaydedildi.

Borçların tahsilinde, belediyelerin genel bütçe vergi paylarından kanuni kesinti yapılması ve satış kabiliyeti olan gayrimenkullerin borca mahsup edilmesi gibi yöntemler uygulanıyor. Bakan Işıkhan, satış kabiliyeti olmayan taşınmazların kabul edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, cami, okul, park gibi arazilerin asla alınmadığını vurguladı.

Toplam 167 belediyenin tecil ve taksitlendirme için kuruma başvurduğu belirtilirken, Bakan Işıkhan, CHP'li belediyelerin işçi prim borçlarını ödememekte önde olduğunu ve bazılarının rezil işlere imza attığını söyledi.