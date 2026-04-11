Bakan Işıkhan Açıkladı: Belediyelerin SGK Borçlarında Doğrudan İcra Yok, 83 Milyar Lira Tahsilat
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Işıkhan Açıkladı: Belediyelerin SGK Borçlarında Doğrudan İcra Yok, 83 Milyar Lira Tahsilat

11.04.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, SGK prim borçları hakkında önemli bilgiler verdi. 2025 yılı itibarıyla belediyelerin toplam prim borcunun 273,4 milyar lira olduğu belirtilirken, bu borcun büyük kısmının CHP'li belediyelere ait olduğu ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Işıkhan, borçların tahsilinde doğrudan icra yoluna başvurulmadığını, öncelikle görüşmeler yapıldığını ve yapılandırma ile önemli tahsilatlar gerçekleştirildiğini belirtti.

2025 yılı Aralık ayı itibarıyla belediyelerin, bağlı kuruluşların ve belediye şirketlerinin SGK'ye toplam prim borcunun 273,4 milyar lira olduğu açıklandı. Bu borcun yüzde 62,67'lik kısmının CHP'li belediyelere ait olduğu ifade edildi. Yapılandırma ve görüşmeler sonucunda 83 milyar liranın üzerinde tahsilat sağlandığı kaydedildi.

Borçların tahsilinde, belediyelerin genel bütçe vergi paylarından kanuni kesinti yapılması ve satış kabiliyeti olan gayrimenkullerin borca mahsup edilmesi gibi yöntemler uygulanıyor. Bakan Işıkhan, satış kabiliyeti olmayan taşınmazların kabul edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, cami, okul, park gibi arazilerin asla alınmadığını vurguladı.

Toplam 167 belediyenin tecil ve taksitlendirme için kuruma başvurduğu belirtilirken, Bakan Işıkhan, CHP'li belediyelerin işçi prim borçlarını ödememekte önde olduğunu ve bazılarının rezil işlere imza attığını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Vedat Işıkhan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

17:36
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
17:24
Dün yine maça gitmiş Duru Nayman’dan Arda Güler’e tam destek
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:32
Azerbaycan alev alev Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:47:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.