Bakan Işıkhan: İşsizlik 36 aydır tek haneli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekonomimiz büyümeye, üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam ederken işsizlik oranımız son 36 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Nisan 2026 itibarıyla işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşmiş istihdam edilen kişi sayımız 32 milyonu aşmıştır." dedi.

Işıkhan, "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar, Sektörel, Operasyonel Programı" (İESP SOP) kapsamında Çankaya'daki bir otelde düzenlenen "Sosyal Etki Analizi ve Kapanış" Konferansı'nda konuştu.

Program ile Türkiye'nin istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarına önemli katkılar sağlandığını vurgulayan Işıkhan, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II Dönemi ile istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarında, insan hayatına dokunan pek çok başarı hikayesine imza attıklarını söyledi.

Bakan Işıkhan, IPA sosyal etki analizindeki bulguların, programın toplumsal etkisini gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"21 operasyon aracılığıyla 778 binden fazla vatandaşımıza ulaşılmıştır. Faydalanıcıların yüzde 52'sini kadınlar oluşturmaktadır. 70 binden fazla kurumsal katılımcının kapasitesi güçlendirilmiştir. İstihdam odaklı çalışmalar sayesinde 41 binden fazla vatandaşımızın istihdama erişmesine veya mevcut istihdamını korumasına katkı sağlanmıştır. Bu sonuçlar, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha fazla fırsat, daha güçlü bir toplumsal yapı ve daha kapsayıcı bir kalkınma anlayışının somut göstergeleridir. Program kapsamında sağlanan 323 milyon avroluk finansman çerçevesinde 24 operasyon altında toplam 266 proje desteklenmiştir."

Işıkhan, bu projeler sayesinde güçlendirilen ve geliştirilen alanlara değinerek, "Türkiye olarak projelerin sonuçlarını ölçen, etkilerini değerlendiren, veriye dayalı politika geliştiren ve edindiği tecrübeyi yeni programlara aktarabilen daha güçlü bir kurumsal yapıya sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Güçlü dönüşümün somut yansımaları"

Türkiye-AB ortaklığı ile harcanan her 1 avronun, Türkiye ekonomisine 6 avroya eşdeğer birleşik etki olarak döndüğünü ifade eden Işıkhan, işgücü piyasalarında elde edilen göstergelerin de bu güçlü dönüşümün somut yansımalarını ortaya koyduğunu bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, şunları dile getirdi:

"Ekonomimiz büyümeye, üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam ederken işsizlik oranımız son 36 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Nisan 2026 itibarıyla işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşmiş istihdam edilen kişi sayımız 32 milyonu aşmıştır. İşgücüne katılım oranındaki artışa rağmen işsizliğin düşük seviyelerde korunması uyguladığımız aktif istihdam politikalarının ve nitelikli işgücü stratejilerimizin başarısını göstermektedir. Özellikle, kadınların ve gençlerin çalışma hayatına daha güçlü şekilde katılımını destekleyen politikalarımızın olumlu sonuçlarını görüyoruz.

Bir taraftan istihdamı artırırken, diğer taraftan kayıt dışılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, sosyal güvenlik sistemimizin kapsayıcılığını ve sürdürülebilirliğini güçlendirmeye devam ediyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz politikalar sayesinde, çalışma hayatında daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha güçlü bir yapıyı kararlılıkla inşa etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu birikimlerimizden güç alarak, istihdamı artırmaya, kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını desteklemeye, beceri geliştirme çalışmalarını yaygınlaştırmaya, sosyal içerme politikalarını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Işıkhan, konuşmasını, katılımı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve programın düzenlenmesine katkı sunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna teşekkür ederek sonlandırdı.