Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen ile Görüştü

09.04.2026 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen ile çalışma hayatını değerlendirdi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Önder Kahveci ve konfederasyon yönetimiyle görüştü. Görüşmede çalışma hayatına ilişkin gündemdeki başlıkların ele alındığı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Önder Kahveci ve konfederasyon yönetimiyle bir araya geldiklerini duyurdu. Işıkhan, görüşmede gündemde yer alan konuların ele alındığını belirterek, çalışma hayatını ilgilendiren politika ve adımları sosyal paydaşların katkılarıyla belirlemeye devam edeceklerini ifade etti. Bakan Işıkhan, paylaşımında nazik misafirperverlikleri için Türkiye Kamu-Sen yönetimine teşekkür etti.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Kahveci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 8. Olağan Genel Kurulumuzun ardından hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere ziyaretimize geldiler. Ziyarette, kamu görevlileri, emeklilerimiz ve çalışma hayatının güncel konularına ilişkin bir çok hususu değerlendirme fırsatı bulduk. Nazik ziyaretleri ve samimi yaklaşımlarından dolayı sayın Bakan'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Vedat Işıkhan, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 01:43:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.