(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COP31 kapsamında düzenlenen Yeşil Sanayileşme Bakanlar Toplantısı'nda Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı'nın tanıtıldığını açıkladı. Kacır, mutabakatın hedeflerini somut yatırımlara dönüştürmek amacıyla hükümetlerin, sanayi temsilcilerinin, finans kuruluşlarının ve uluslararası paydaşların bir araya geldiğini bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COP31 Yeşil Sanayileşme Bakanlar Toplantısı kapsamında Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı'nın (Antalya Green Industrialisation Compact) tanıtımının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kacır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mutabakatın hedeflerini somut yatırımlara ve eylemlere dönüştürecek hükümetleri, sanayi temsilcilerini, finans kuruluşlarını ve uluslararası paydaşları bir araya getirdik. Yeşil sanayileşme hedeflerine ulaşmak için uluslararası iş birliğini güçlendirmeli, sanayide dönüşümü yatırım yapılabilir hale getirmeliyiz.

OECD ve İklim Kulübü rehberini, uygulamaya dönük ve yol gösterici bir kaynak olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşme Destek Mekanizması (LDC-GIF) ile bu ülkelerin teknik ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı değerlendirdik.

Yeşil sanayileşme vizyonunu somut projelere, yatırımlara ve nitelikli istihdama dönüştüren, hiçbir ülkeyi geride bırakmayan kapsayıcı bir iş birliği zemini oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."