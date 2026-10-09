Bakan Kikilias denizaltı kabloları güvenliğinin Sahil Güvenlik'e geçeceğini bildirdi

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilias, deniz tabanında yürütülecek altyapı ve kablo döşemesi gibi faaliyetlerin güvenliğini sağlama sorumluluğunun Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden alınarak Sahil Güvenlik Teşkilatına verileceğini bildirdi.

Kikilias, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatının işleyişine ve teknolojik güncellemelerine ilişkin yapılacak düzenlemelerden bahsetti.

Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatının teknolojik açıdan modernize edilmesi çalışmaları kapsamında, sensörler, insansız hava araçları, insansız su altı araçları temin edileceğini belirterek, denizaltı kablolarının güvenliğini sağlama sorumluluğunun Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatına geçeceğini aktardı.

Kikilias, yeni edinilecek teknolojik araçların denizaltındaki kritik altyapıların korunması, sınır güvenliğinin sağlanması, kaçak balıkçılıkla ve deniz kirliliğiyle mücadele gibi birçok konuda kullanılacağını ifade etti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre muhalefetteki birçok milletvekili, denizaltı kablolarının güvenliğini sağlama sorumluluğunun Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden Sahil Güvenlik Teşkilatına geçecek olmasını "Ege'de sakin sular politikasının" devamı olarak yorumladı ve bunun Yunanistan açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ileri sürdü.