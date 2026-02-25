Bakan Kurum COP31 İçin Yol Haritasını Sundü

(ANKARA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Toplantıda, 'Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon' üçlüsüne dayalı yol haritamızı sunduk" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle bir araya gelerek COP31 Zirvesi'ne dair vizyonumuzu ve eylem odaklı yaklaşımımızı paylaştık."

Toplantıda, 'Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon' üçlüsüne dayalı yol haritamızı sunduk.

Sıfır Atık'tan Gıda Güvenliği'ne, Gençlik ve Eğitimden Temiz Enerji Dönüşümüne kadar önceliklerimizi tartıştık ve birlikte ilerleme yollarını istişare ettik.

Çok taraflılık, şeffaflık ve kapsayıcılığın öneminin her zamankinden büyük olduğu bu süreçte, COP31 için ortak hareket etmeyi ve somut sonuçlar üretmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."