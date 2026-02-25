Bakan Kurum COP31 İçin Yol Haritasını Sundü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kurum COP31 İçin Yol Haritasını Sundü

25.02.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Kurum, BM COP Bürosu ile toplantıda, 'Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon' temalı yol haritasını paylaştı.

(ANKARA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Toplantıda, 'Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon' üçlüsüne dayalı yol haritamızı sunduk" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle bir araya gelerek COP31 Zirvesi'ne dair vizyonumuzu ve eylem odaklı yaklaşımımızı paylaştık."

Toplantıda, 'Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon' üçlüsüne dayalı yol haritamızı sunduk.

Sıfır Atık'tan Gıda Güvenliği'ne, Gençlik ve Eğitimden Temiz Enerji Dönüşümüne kadar önceliklerimizi tartıştık ve birlikte ilerleme yollarını istişare ettik.

Çok taraflılık, şeffaflık ve kapsayıcılığın öneminin her zamankinden büyük olduğu bu süreçte, COP31 için ortak hareket etmeyi ve somut sonuçlar üretmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum COP31 İçin Yol Haritasını Sundü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Turnuva düzenlenecek mi Meksika Devlet Başkanı’ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama
CIA’den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin’i şoke eden karar 12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar
İzmir’de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem İzmir'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem
Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı

20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
19:37
Burak Özçivit’ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
19:35
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool’dan teklif aldık
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 20:31:48. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum COP31 İçin Yol Haritasını Sundü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.