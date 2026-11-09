Bakan Kurum iklim politikasının insanın geleceğini koruma politikası olduğunu söyledi

Bakan Kurum iklim politikasının insanın geleceğini koruma politikası olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Kurum, bugünün dünyasında artık sözün tükendiğini belirterek iklim politikasının aynı zamanda kalkınma, gıda, enerji ve şehir politikası olduğunu söyledi. Kurum, iklim politikasının her şeyden önce insanın geleceğini koruma politikası olduğunu vurguladı.
Bakan Kurum: "Bugünün dünyasında artık söz tükendi. İklim politikası aynı zamanda kalkınma, gıda, enerji ve şehir politikasıdır. Her şeyden önce insanın geleceğini koruma politikasıdır"
Kaynak: AA
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