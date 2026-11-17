COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al Subaie ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "COP31 kapsamında Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Dr. Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al Subaie ve beraberindeki heyetle bir araya geldik." ifadelerine yer verdi.