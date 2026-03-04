Bakan Memişoğlu \'Külliye\'de Ramazan\'ı Ziyaret Etti

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanındaki Sağlık Bakanlığı stantlarını ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi milletin evinde Külliye'de ramazan programı için ziyarete geldik biz de. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Burası gerçekten bir cennet gibi; çocuklarla, gençlerle beraber cıvıl cıvıl. Biz de burada 'Sağlıklı Çocuk Sağlık Gelecek' diye çocuklarımızı sağlık elçisi yapmaya çalışıyoruz. Onlara sağlık kültürünü ve sağlık bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim amacımız toplumun hastalanmadan sağlığını kazanması" dedi.

'500 BİN ÇOCUĞUMUZU SAĞLIK ELÇİSİ YAPTIK'

'Sağlıklı Çocuk Sağlık Gelecek' programının, okullarda sağlıkla ilgili eğitim vermek, bilinç oluşturmak için yapılan bir program olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, "Şimdiye kadar yaklaşık 500 bin çocuğumuzu bu programda sağlık elçisi yaptık. Burada da 13 günde tam 15 bin çocuğumuza sağlık elçileriyle beraber sağlık kültürünü aşılayacak eğitimler verdik. Pratik gösterilerde bulunduk. Başta bu işi organize eden herkese çok teşekkür ediyorum. Ramazan; birlikteliğin, iradenin, nefsin, aynı zamanda sosyal yaşamın yaşandığı en önemli ay. Mübarek ayımız bizim. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Maalesef dünyada üzücü olaylarla da karşı karşıyayız. Ama Türkiye'miz, gördüğünüz gibi, ateş çemberi içinde barış ve iyilik ülkesi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah dünya daha iyi, daha huzurlu birçok ramazana ulaşır. Bizim temennimiz, çabamız ve çalışmamız o yönde" ifadelerini kullandı.