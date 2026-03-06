Bakan Memişoğlu Tokat'ta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Bakan Memişoğlu Tokat'ta İncelemelerde Bulundu

06.03.2026 16:33
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tokat'ta cami ziyareti ve incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tokat'ta ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

Kentteki bir camide cuma namazını kılan Bakan Memişoğlu, ardından Vali Abdullah Köklü ile tarihi Sulusokak'ta incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Memişoğlu, daha sonra AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Tokat Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, Tokat Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan down sendromlu Ethem Ay ile de sohbet etti.

Kaynak: AA

Bakan Memişoğlu Tokat'ta İncelemelerde Bulundu
