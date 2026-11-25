ABD'de idari hata sonucu El Salvador'a sınır dışı edildikten sonra yeniden ülkeye getirilen El Salvadorlu göçmen Kilmar Abrego Garcia'nın kendi isteğiyle ABD'yi terk ederek İspanya'ya gitmeyi kabul ettiği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, sosyal medya hesabından Garcia'ya ilişkin açıklama yaptı.

Garcia'nın kendi isteğiyle ABD'yi terk edip İspanya'ya gitmeyi kabul ettiğini duyuran Mullin, "Bu El Salvadorlu adam artık masum Amerikalılara korku veremeyecek." ifadesini kullandı.

Federal hükümetin idari hatası sonucu 15 Mart 2025'te El Salvador'a sınır dışı edilen göçmen Garcia, "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla yargılanmak üzere Haziran 2025'te yeniden ülkeye getirilmişti.

Garcia, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesinde açılan davada düzensiz göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokmakla suçlanmış ve bu süreçte gözaltında tutulmuştu.

Kilmar Abrego Garcia hakkında insan kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla açılan dava 23 Mayıs'ta düşürülmüştü.