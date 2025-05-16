Bakan Şimşek'ten İtibar Suikastı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Şimşek'ten İtibar Suikastı Açıklaması

Bakan Şimşek, Londra'da ortak şirket kurma iddialarını yalanlayarak itibar suikastı girişimi olduğunu belirtti.

16.05.2025 16:27
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Abdurrahman Reşitoğlu isimli iş insanıyla Londra'da ortak şirket kurduğunun ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum. Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Abdurrahman Reşitoğlu isimli iş insanıyla Londra'da ortak şirket kurduğunun ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakan olmadığım (Temmuz 2018 - Mayıs 2023) dönemde Londra ve Batman'da çekilmiş birkaç fotoğraf ile Londra'da edindiğim 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütülmektedir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamaları yapmak zaruri olmuştur: Sosyal medyada 'ihale kralı' olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur. Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman'da çekilmiştir. Bakan olmadığım Ağustos 2021'de İngiltere'de yalnızca konut alımı amacıyla Sayın Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak kurulan şirketin başka herhangi bir ticari faaliyeti yoktur. Yalnızca konut alımı amacıyla ortak kurulan şirketin başka herhangi varlığı da yoktur. Söz konusu konut, Bakan olduğum 3 Haziran 2023 tarihli mal beyanımda yer almıştır.

Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum. Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur. Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakan Şimşek'ten İtibar Suikastı Açıklaması - Son Dakika

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