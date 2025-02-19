Bakan Tekin'den Midibüs Kazası İçin Taziye

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Denizli'nin Buldan ilçesinde, midibüs devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 öğrenci için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Denizli'nin Buldan ilçesinde, öğrenci sporcularımızın bulunduğu kafileyi taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu yaşanan elim kazayı derin bir üzüntüyle öğrendim. Kaza sonucu yaşamını kaybeden evlatlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Eğitim ve spor camiamıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."