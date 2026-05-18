Bakan Tekin: Eğitimde İnsan Hakları İhmali Barışa Engel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin: Eğitimde İnsan Hakları İhmali Barışa Engel

Bakan Tekin: Eğitimde İnsan Hakları İhmali Barışa Engel
18.05.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, yapay zeka kullanımında insan hakları ve demokrasi kavramlarının önemi vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yapay zeka kullanırken insan hakları, adalet ve demokrasi gibi kavramların ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Eğer bunları ihmal edersek, dünyada barışı egemen kılamayız." dedi.

Bakan Tekin, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı Dünya Eğitim Forumu'nun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tekin, forumun, hem dünyada eğitim sistemlerini ve eğitimcilerin hangi konuları konuştuğunu görmek hem de ikili ilişkileri değerlendirme zemini oluşturması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Forumdaki oturumlarda, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim sisteminde yaptığı yenilikleri, öncelikleri ve gündemini ele aldıklarını söyleyen Tekin, kendisinin de yapay zekanın eğitim öğretim ve ölçme değerlendirme sistemi içinde kullanımıyla ilgili gelinen noktayı anlattığını ifade etti.

Tekin, her ülkenin yapay zekayı eğitim öğretim içinde yaygınlaştırmayı planladığını ve farklı başlıkları öncelediğini belirterek, "Biz de Cumhurbaşkanlığımız tarafından düzenlenen Yapay Zeka Politika Belgesi çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Yapay Zeka Politika ve Eylem Planı Belgesi'ni hazırladık." dedi.

Konuşmasında eğitim öğretim sistemlerinin ne için var olduğu ve neye hizmet ettiği sorusunun ihmal edildiğine yer verdiğini aktaran Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bilhassa, insan hakları, adalet, demokrasi gibi kavramların dünyada eğitim ve öğretimde yapay zeka ve benzeri teknolojik yenilikler kullanılırken ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptım. Eğer bunları ihmal edersek, dünyada barışı egemen kılamayız. Bunları eğitim öğretim sistemi içine yeterince yerleştirmiş olsaydık, dünyada bugün savaşlar ve insan hakları ihlalleri olmazdı şeklinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'Yurtta barış, dünyada barış' çerçevesinde yaklaşımını ifade etmeye çalıştım."

Bu arada Bakan Tekin, AK Parti Londra Temsilciliğini de ziyaret etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin: Eğitimde İnsan Hakları İhmali Barışa Engel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
Okan Buruk’tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısını lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
20:02
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 21:22:11. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Tekin: Eğitimde İnsan Hakları İhmali Barışa Engel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.