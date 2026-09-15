Bakan Tekin: Öğretmenler kılık kıyafet yönetmeliğine tabi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, beyaz önlük uygulamasına ilişkin olarak öğretmenlerin Devlet Memurları Kanunu'na tabi olduğunu ve Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde nasıl giyineceklerinin tanımlandığını belirtti. Bakanın bu açıklaması, uygulamaya dair tartışmalarda öğretmenlerin giyim kurallarına dikkat çekiyor.
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Beyaz önlük uygulaması) Öğretmenlerimiz Devlet Memurları Kanunu'na tabi, Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış"
Kaynak: AA
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