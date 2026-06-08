Bakan Tekin: TDT Eğitim Toplantısı Verimli Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin: TDT Eğitim Toplantısı Verimli Geçti

08.06.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'daki TDT Eğitim Bakanları 9. Toplantısı'na katılarak, Türk Yüzyılı hedefi doğrultusunda ortak eğitim planlamaları yapıldığını ve toplantının verimli geçtiğini belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Eğitim Bakanları 9. Toplantısı kapsamında Kazakistan'ın Türkistan kentinde temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantının son derece verimli geçtiğini belirtti.

Bakan Tekin, Türkistan'daki programlarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kardeş coğrafyadaki bütün etkinliklere katılmaya çalıştıklarını ve bugün de Türk dünyasının kadim kentlerinden Türkistan'da düzenlenen TDT Eğitim Bakanları 9. Toplantısı'na iştirak ettiklerini belirten Tekin, "Türkistan, bizim için çok özel bir coğrafya. Bugün dolu dolu bir toplantı oldu. Ev sahibimiz Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Tekin, bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni ettiklerini dile getirerek, yaklaşık bir ay önce de Türkistan'da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi için bölgede bulunduklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede yaptığı konuşmaya işaret eden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Önümüzdeki yüzyılı hep birlikte Türk Yüzyılı yapacağız.' diyerek, buradaki liderlere bir çağrıda bulundu. O çağrının doğal muhatabı eğitimden ve yükseköğretimden sorumlu yöneticiler. Bunu eğer yapacaksak hep birlikte yapacağız. Ortak bir tarih şuuru, ortak bir kimlik şuuru, birbirimizin hukukuna sahip çıkmak, birbirimize destek olmak; siyasal açıdan, sosyolojik açıdan, ekonomik açıdan ve pedagojik açıdan birbirimizi destekleyecek etkinlikler yapmamız lazım."

Bugün gerçekleştirilen toplantıda da söz konusu hedeflere yönelik çalışmaların yeni dönemde nasıl hayata geçirileceğine ilişkin planlamaları ele aldıklarını aktaran Tekin, bu yönüyle toplantının son derece verimli geçtiğini söyledi.

Tekin, Türkistan temasları kapsamında Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkul Kendirbayeva ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkistan'ın simgesi olan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret eden Tekin, Hoca Ahmet Yesevi'nin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Tekin, Türkiye'nin Türkistan'daki yeni başkonsolosluğunu da ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Türkistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin: TDT Eğitim Toplantısı Verimli Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Aziz Yıldırım’dan Hakan Safi cephesine olay gönderme Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31 Taraflar Konferansı’na giden yolda Sıfır Atık Forumu’nun üstlendiği misyon çok değerli Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31 Taraflar Konferansı’na giden yolda Sıfır Atık Forumu’nun üstlendiği misyon çok değerli
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı
İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı
Ederson’dan Aziz Yıldırım’a telefon: Fenerbahçe’de seve seve kalmak isterim Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim

19:00
Giderayak son kıyağını yapmış Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım’a bildirdi
Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi
18:04
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:35
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
17:14
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 19:08:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Tekin: TDT Eğitim Toplantısı Verimli Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.