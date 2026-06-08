Bakan Tekin: TDT Eğitim Toplantısı Verimli Geçti

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Eğitim Bakanları 9. Toplantısı kapsamında Kazakistan'ın Türkistan kentinde temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantının son derece verimli geçtiğini belirtti.

Bakan Tekin, Türkistan'daki programlarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kardeş coğrafyadaki bütün etkinliklere katılmaya çalıştıklarını ve bugün de Türk dünyasının kadim kentlerinden Türkistan'da düzenlenen TDT Eğitim Bakanları 9. Toplantısı'na iştirak ettiklerini belirten Tekin, "Türkistan, bizim için çok özel bir coğrafya. Bugün dolu dolu bir toplantı oldu. Ev sahibimiz Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Tekin, bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni ettiklerini dile getirerek, yaklaşık bir ay önce de Türkistan'da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi için bölgede bulunduklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede yaptığı konuşmaya işaret eden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Önümüzdeki yüzyılı hep birlikte Türk Yüzyılı yapacağız.' diyerek, buradaki liderlere bir çağrıda bulundu. O çağrının doğal muhatabı eğitimden ve yükseköğretimden sorumlu yöneticiler. Bunu eğer yapacaksak hep birlikte yapacağız. Ortak bir tarih şuuru, ortak bir kimlik şuuru, birbirimizin hukukuna sahip çıkmak, birbirimize destek olmak; siyasal açıdan, sosyolojik açıdan, ekonomik açıdan ve pedagojik açıdan birbirimizi destekleyecek etkinlikler yapmamız lazım."

Bugün gerçekleştirilen toplantıda da söz konusu hedeflere yönelik çalışmaların yeni dönemde nasıl hayata geçirileceğine ilişkin planlamaları ele aldıklarını aktaran Tekin, bu yönüyle toplantının son derece verimli geçtiğini söyledi.

Tekin, Türkistan temasları kapsamında Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkul Kendirbayeva ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkistan'ın simgesi olan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret eden Tekin, Hoca Ahmet Yesevi'nin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Tekin, Türkiye'nin Türkistan'daki yeni başkonsolosluğunu da ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.