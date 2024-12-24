Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Tanıttı - Son Dakika
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Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Tanıttı

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli\'ni Tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin insan hakları ve barış odaklı felsefesini vurguladı. Eğitim sisteminin, yerinden edilmiş insanlara yardım etmesi gerektiğine dikkat çekti.

24.12.2024 13:29  Güncelleme: 13:30
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında insan, insana saygı, temel hak ve hürriyetlere saygı; barışı ve insan haklarını korumak üzere bir felsefe var" dedi.

Bakan Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 'PIKTES (Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi) Sosyal Uyum Gösterisi Programı'na katıldı. Burada konuşan Tekin, "Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin raporuna göre dünya genelinde gerek siyasi gerekse başka tür sebeplerle yurdundan ayrılmak zorunda kalan, vatanlarını terk etmek zorunda kalan yaklaşık 120 milyon insan var. Yani kaba bir hesapla, dünyada yaşayan yaklaşık her 70 kişiden bir tanesi yerinden, yurdundan, vatanından uzak kalmış durumda. Eğitim sistemlerinin ne yapması lazım? Eğitim mekanizmaları bu konuda ne tür bir rol üstlenebilir? İki tane rol üstlenmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi dünyada savaşların, zulümlerin, soykırımların olmadığı bir düzen kurulması için eğitim öğretim mekanizmalarının içerisine dünya barışını, insan haklarını, temel hak ve hürriyetleri mutlaka koymamız lazım. Yeni yetişen kuşağın mutlaka ama mutlaka temel hak ve hürriyetlere saygı duyan, başkalarının haklarına saygı duyan, demokrasiyi içselleştirmiş, dünya barışı için mücadele eden bir kuşak yetiştirmek durumundayız" dedi.

Bakan Tekin, "Dünyada şu an içinde yaşadığımız ortamda olduğu gibi eğer 120 milyon yerinden, yurdundan edilmiş insan var ise dünyanın geriye kalan nüfusunun bu 120 milyona, bizim literatürümüzdeki karşılığı da 'ensarlık' yapması gerekiyor, ev sahipliği yapması gerekiyor, onları kardeşlik hukukuyla koruması, sahiplenmesi ve insanın misafirperverliğini göstermesi gerekiyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında insan, insana saygı, temel hak ve hürriyetlere saygı; barışı ve insan haklarını korumak üzere bir felsefe var. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli odağında bu var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Tanıttı - Son Dakika

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