Bakan Tekin, Yahya Kemal Beyatlı'yı vefatının 68. yılında NSosyal'den andı - Son Dakika
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Bakan Tekin, Yahya Kemal Beyatlı'yı vefatının 68. yılında NSosyal'den andı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, usta şair Yahya Kemal Beyatlı'yı vefatının 68. yılında NSosyal hesabından paylaştığı mesajla andı. Tekin, Beyatlı'nın mısralarında Türkçemizin zarafetini, tarihimizin sesini ve medeniyetimizin inceliklerini bulduğumuzu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, usta şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı'yı vefatının 68. yılında andı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yahya Kemal Beyatlı'nın mısralarında Türkçemizin zarafetini, tarihimizin sesini ve medeniyetimizin inceliklerini buluruz. Şiirleri, geçmişimizle kurduğumuz bağı her nesilde yeniden kuvvetlendirir. Bu edebi mirası evlatlarımıza aktarırken büyük şairimizi vefatının 68'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum."

Kaynak: AA
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