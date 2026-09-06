Bakan Uraloğlu, yeni OVP kapsamında ulaştırma yatırımlarının süreceğini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, "Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımızı bu güçlü ekonomik çerçeveyle uyum içinde sürdürecek, istihdamın ve üretimin artmasına destek olacağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi OVP'ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

OVP'nin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımızı bu güçlü ekonomik çerçeveyle uyum içinde sürdürecek, istihdamın ve üretimin artmasına destek olacağız. Üretimden ticarete, ulaşımdan lojistiğe uzanan geniş bir alanda ülkemizin rekabet gücünü artıracak projelere hız vermeye devam edeceğiz. Programın, ülkemizin ekonomik gücünü ve milletimizin refahını daha da ileri taşımasını temenni ediyorum."