Bakan Yerlikaya'dan Jandarmaya Bere Ören Kadınlara Teşekkür

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma personeli için bere ören iki kadına teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Yalova Valisi Hülya Kaya'nın konuya ilişkin paylaşımını alıntılayarak, Selma ve Sebahat adlı iki kadının ördüğü berelerin jandarma personeline teslim edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, "Kıymetli Selma ve Sebahat teyzelerim. El emeğiniz, göz nurunuz olan bereleriniz evlatlarımıza ulaştı. Anne yüreğinizden kopup gelen bu ince düşünceniz hepimizi duygulandırdı. Sizin dualarınız bize güç veriyor. Ellerinizden öpüyorum. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, jandarma personelinin bereleri ören kadınları ziyaretine ve üs bölgesinde bereleri kullanan personelle yapılan telefon görüşmelerine ilişkin videoya da yer verildi.