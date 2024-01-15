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Bakan Yerlikaya'dan, şehit ailesine taziye ziyareti (2) - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'dan, şehit ailesine taziye ziyareti (2)

Bakan Yerlikaya, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğunu açıkladı. Yerlikaya, şehidin ailesiyle birlikte dua ettiklerini ve şehidin kanının yerde kalmayacağını belirtti. Ayrıca, şehidi şehit eden hainlerden tek tek hesap soracaklarını ifade etti.

Bakan Yerlikaya\'dan, şehit ailesine taziye ziyareti (2)
15.01.2024 - 12:55,
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'TEK TEK HESAP SORACAĞIZ'

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in kıymetli ailesine, baba ocağı Kahramanmaraş Göksun'da taziye ziyaretinde bulunduk. Kahraman şehidimizin babası Hasan ağabeyimiz, annesi Durdane ablamız ve 7 kardeşiyle birlikte cennet mekan Emrullah'ımız için dua ettik. Şehidimizin makamı ali olsun. 23'üne basmasına 5 gün kala onu şehit eden hainlerden, tek tek hesap soracağız. Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Piyade, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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