Bakan Yerlikaya'dan trafik kazasında hayatını kaybeden polis için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Zeki Bacak için taziye mesajı yayımladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Zeki Bacak, 20 Nisan Pazar günü bir kazaya müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."