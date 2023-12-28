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Bakan Yerlikaya: 'Narkogüç-41' operasyonlarında 418 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 'Narkogüç-41' operasyonlarında 418 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narkogüç-41' operasyonlarında; 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 418 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, 'Aziz milletimizin bilmesini isterim ki gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar' dedi.

Bakan Yerlikaya: \'Narkogüç-41\' operasyonlarında 418 şüpheli yakalandı
28.12.2023 - 09:58,  Güncelleme: 10:01
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Bakan Yerlikaya: 'Narkogüç-41' operasyonlarında 418 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narkogüç-41' operasyonlarında; 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 418 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu imalat ve satışına yönelik 'Narkogüç-41' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri narkotik suçlarla mücadele şube müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlara 354 ekip, 1225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik köpeği katıldı. 41 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda; 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" dedi.

Kaynak: DHA
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