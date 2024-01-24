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Bakan Yumaklı: Gıda denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: Gıda denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla denetimlerinin devam ettiğini ve artırarak sürdüreceklerini söyledi. Yumaklı, toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılan yağlara yönelik eş zamanlı denetimlerin başladığını ve yıl boyunca devam eden risk esaslı denetim ve kontrollerin yanı sıra farklı alanlara yönelik gıda denetimlerinin de artırılacağını belirtti.

Bakan Yumaklı: Gıda denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz
24.01.2024 - 22:07,  Güncelleme: 22:08
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla denetimlerinin devam ettiğini ve artırarak sürdüreceklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla denetimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilimizde toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılan yağlara yönelik eş zamanlı denetimlerimize başladık. Yıl boyunca devam eden risk esaslı denetim ve kontrollerimize ilaveten farklı alanlara yönelik gıda denetimlerimizi de artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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