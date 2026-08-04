Bakanlar Çalışma Hayatını Görüştü
Adalet Bakanı Gürlek ve Çalışma Bakanı Işıkhan, işbirliğini değerlendirerek bir araya geldi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile biraraya geldi.
Bakan Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Çalışma hayatının güçlendirilmesine yönelik Bakanlıklarımız arasındaki işbirliğini değerlendirdik. Sayın Bakanımıza nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA
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