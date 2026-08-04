Bakanlar Çalışma Hayatını Görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile biraraya geldi.

Bakan Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Çalışma hayatının güçlendirilmesine yönelik Bakanlıklarımız arasındaki işbirliğini değerlendirdik. Sayın Bakanımıza nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."