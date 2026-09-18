Bakanlar Göktaş ve Çiftçi, 81 il valisiyle sosyal yardımları değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisiyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda sosyal hizmetler ve sosyal yardımları il bazında değerlendirdi.

Bakan Göktaş NSosyal hesabındaki paylaşımında, İçişleri Bakanı Çiftçi ile 81 ilin valisinin katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Toplantıda, ülke genelinde vatandaşlara dokunan sosyal hizmetler ve sosyal yardımların etkinliğini il bazında değerlendirdiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"İyilik Var Gönüllülük Platformumuzun işleyişi ve gönüllülük süreçleri hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Birlikte toplumsal dayanışmayı büyütmeye, her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza ve kıymetli valilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."