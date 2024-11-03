Bakanlık, Asistan Kadro İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Bakanlık, Asistan Kadro İddialarını Yalanladı

Bakanlık, Asistan Kadro İddialarını Yalanladı

Sağlık Bakanlığı, asistan kadro sayısının düşürüldüğü iddialarını yalanlayarak bilgi verdi.

03.11.2024 19:47
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Sağlık Bakanlığı, bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısının yarıya düşürdüğü ve mağduriyete yol açıldığına yönelik iddiaları yalanladı.

Bakanlık, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Sağlık Bakanlığının bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü ve müstakbel meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açtığı"na dair iddialar üzerine açıklamada bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31942 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereği, Türk öğrencilere açılan toplam kontenjanların yüzde 10'unu geçmeyecek oranda yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan açıldığı hatırlatıldı.

"2023 yılı ile karşılaştırıldığında, 2024 yılında yabancı uyruklu öğrenci kontenjanında toplamda yüzde 21 oranında fiilen azaltmaya gidilmiştir. Kontenjan verilen öğrencilerin çoğunluğunu Türk soydaşlarımız oluşturmaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı olarak, kurumlarımıza olan güveni sarsmaya yönelik yürütülen dezenformasyonla ve iftira kampanyalarıyla elbette mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız mesnetsiz iftiraları dikkate almamalarıdır. Bakanlığımızı karalamak adına iftiracıların gözlerinin ne kadar döndüğü görülmeli, müstakbel meslektaşlarımızın hayalleriyle oynamaya çalıştıklarının acı bir gerçek olduğu bilinmelidir. Sağlık sistemimizi daha ileriye ve en iyiye taşımak üzere gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Açıklamada, iddialara yönelik konuya ilişkin 2 ayrı tabloya da yer verildi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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