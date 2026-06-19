Bakırhan'dan YKS'ye Girecek Gençlere Başarı Dilekleri - Son Dakika
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Bakırhan'dan YKS'ye Girecek Gençlere Başarı Dilekleri

19.06.2026 20:35
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, YKS'ye girecek gençlere sosyal medyadan başarı diledi.

(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Üniversite sınavına girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan vatandaşlara sosyal medya hesabından başarılar diledi. Bakırhan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite sınavına girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından emeğinizin karşılığını almanızı, sınavın gönlünüzce geçmesini temenni ediyorum. Bu süreçte gençlerimizin yanında olan ailelere, öğretmenlere ve tüm eğitim emekçilerine de emekleri için teşekkür ediyorum. Hayallerinizden ve umutlarınızdan vazgeçmeyin. Daha güzel bir geleceği birlikte kuracağız. Yolunuz açık olsun."

Kaynak: ANKA

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, Eğitim, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırhan'dan YKS'ye Girecek Gençlere Başarı Dilekleri - Son Dakika

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