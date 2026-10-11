Bakırhan, Mehmed Uzun\'un sorusunu ölümünün 19. yılında sosyal medyada hatırlattı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yazar Mehmed Uzun'u ölümünün 19'uncu yılında andı. Bakırhan, "Barışın ve demokratik toplumun konuşulduğu bugünlerde onun bıraktığı soru hala önümüzde duruyor: Dili özgür olmayan bir halk nasıl bahtiyar olabilir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yazar Mehmed Uzun'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakırhan, şunları kaydetti:

"Mehmed Uzun'u kaybedeli on dokuz yıl oldu. Cezaevinden sürgüne, sürgünden İsveç'e uzanan bir yolda, yok sayılan bir dili romanın diline taşıdı. 'Tu' ile başlayan yolculuk Siya Evine'ye, Bira Qedere'ye, Hawara Dicleye'ye vardı. Doğduğu topraklardan dinlediği dengbej sesleri onun kaleminde modern edebiyatın sayfalarına geçti.

Yıllarca uzaktan yazdı. Sonra döndü. Hayatının son günlerini Diyarbakır'da geçirdi ve bugün Mardinkapı'da, Dicle'ye bakan toprakta yatıyor. Mezarının başındaki duvarda kendi dizeleri yazılı: 'Min ji welateki dür nivisi ji we re her tişt. İro ez di nava gele xwe de bextewarim.' Bu iki dize bir ömrün özetidir.

Barışın ve demokratik toplumun konuşulduğu bu günlerde onun bıraktığı soru hala önümüzde duruyor: Dili özgür olmayan bir halk nasıl bahtiyar olabilir? Mehmed Uzun'u saygı, sevgi ve özlemle anıyorum."