Bakırköy Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

12.04.2026 15:27  Güncelleme: 17:10
Bakırköy Belediye Meclisi, 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nu kabul etti. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Bakırköy hedeflediklerini vurguladı ve hayata geçirilen projeleri paylaştı.

HABER: Özge Altunsu Özkan

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Meclisi'nde 2025 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. Faaliyet raporu sunumunda "huzurlu, güvenli, modern" bir Bakırköy için durmadan çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Bakırköy Belediyesi, temizliği günlük yaşamın güvencesi, çevreyi gelecek kuşaklara karşı sorumluluk alanı, sağlığı temel bir kamusal hak ve canlı yaşamını belediyeciliğin ayrılmaz bir parçası olarak gören güçlü bir anlayış ortaya koymuştur" dedi.

Ovalıoğlu, nisan ayı meclis toplantısında 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun sunumunu gerçekleştirdi. Bir yıl boyunca belediyenin tüm birimleriyle yaptığı çalışmalara ilişkin meclis üyelerini ve kamuoyunu bilgilendiren Ovalıoğlu, ilçeye kazandırılan projelerin ve hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Faaliyet sunumunun ardından konuşan Ovalıoğlu, şunları kaydetti:

"2025 yılı sonunda ortaya çıkan tablo çok açıktır: Bakırköy Belediyesi, temizliği günlük yaşamın güvencesi, çevreyi gelecek kuşaklara karşı sorumluluk alanı, sağlığı temel bir kamusal hak ve canlı yaşamını belediyeciliğin ayrılmaz bir parçası olarak gören güçlü bir anlayış ortaya koymuştur. Biz bu anlayışı önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdürecek, Bakırköy'ü daha temiz, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz."

"2019-2026 yılları arasında 74 proje tamamlandı, 17 projenin yapımı devam ediyor, 40 projenin yapımı planlanıyor"

Bir hizmet yılını daha geride bıraktık. Bugün burada kabul edilen Faaliyet Raporu'muzun her satırında alın teri, emek, vizyon ve sorumluluk var. Her müdürlüğümüzün, her personelimizin, her vatandaşımızın katkısıyla Bakırköy'ü daha ileriye birlikte taşıdık. Bugüne kadar ne yaptıysak, Bakırköylü komşularımıza danışarak, onların onayını alarak yaptık. Elbette daha çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Her zaman işbirliği ve dayanışma duyguları ile büyük bir uyum içerisinde çalıştığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, İBB Başkan Vekilimiz Nuri Aslan ve İBB çalışanlarına, Bakırköy'e kattıkları değer, hizmete açtıkları merkezler ve devam eden çalışmaları için teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakırköy'de 2019-2026 yılları arasında 74 proje tamamlandı, 17 projenin yapımı devam ediyor, önümüzdeki süreçte de 40 projenin yapımı planlanıyor.

Faaliyet Raporu'muza onay veren her bir meclis üyemize, düşünceleriyle katkı sunan, denetleyen, yol açan tüm çalışma arkadaşlarımıza, özveriyle görev yapan müdürlerimize ve fedakarca sahada emek veren tüm belediye personelimize yürekten teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de, her sabah sokağa çıktığında belediyesine güven duyan, fikrini paylaşan, eleştiren ama desteğini de esirgemeyen Bakırköy halkına sunuyorum. Çünkü biz, halkın desteğiyle varız, halk için çalışıyoruz ve halkımızla birlikte yürüyoruz."

"Bakırköy'de Hizmet Dolu 2 Yıl" lansmanı yapılacak

Ovalıoğlu, hayata geçirilen hizmetleri anlatacağı 2. yıl lansmanı için çağrıda bulunarak, "İki yıl boyunca yaptığımız çalışmaların yanı sıra yeni dönemde hayata geçireceğimiz projelerimizi de Bakırköylülerle paylaşacağımız 'Bakırköy'de Hizmet Dolu 2 Yıl' lansmanımızı 19 Nisan Pazar günü saat 13.00'da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'mizde gerçekleştireceğiz. Tüm Bakırköylü komşularımızı lansmanımıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

