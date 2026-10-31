Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişiye tutuklama kararı, Ovalıoğlu\'nu üzdü

(İSTANBUL) Bakırköy Belediyesi soruşturmasında belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 39 kişi hakkında tutuklama kararı verilmesi üzerine Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu bir açıklama yaptı. Tutuklama kararını üzüntüyle karşıladıklarını belirten Ovalıoğlu, "Yeri belli, yurdu belli, yıllarını kamu görevlisi olarak devlete ve halka hizmet etmeye adamış arkadaşlarımızın, henüz sonucu belli olmayan bir yargılamada tutuklanarak, özgürlüklerinden ve ailelerinden mahrum bırakılmalarını kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Ovalıoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Çalışma arkadaşlarımıza yönelik verilen tutuklu yargılama kararlarını büyük bir üzüntüyle karşıladık. Elbette ki soruşturma ve yargılama süreçlerinin aksatılmadan yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda gerekli olan tüm desteği bugüne kadar verdik, vermeye de devam edeceğiz.

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Ancak bu süreçlerde adil bir yargılamadan söz etmemiz gerekiyorsa herkesin hakkını korumak zorundayız. Yeri belli, yurdu belli, yıllarını kamu görevlisi olarak devlete ve halka hizmet etmeye adamış arkadaşlarımızın, henüz sonucu belli olmayan bir yargılamada tutuklanarak, özgürlüklerinden ve ailelerinden mahrum bırakılmalarını kabul etmemiz mümkün değildir.

Yargı sürecinin bir an önce tamamlanmasını ve adaletin sağlanmasını temenni ediyorum. Bizler, yüzümüzü döndüğümüz, yan yana yürüdüğümüz Bakırköy halkı ile kentimizi yönetmeye ve hiç durmadan hizmet üretmeye devam edeceğiz."