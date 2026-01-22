Bakırköy Belediyesi Buz Pisti, Yarıyıl Tatiline Giren Çocukların Uğrak Noktası Oldu

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi tarafından Yeşilköy Mahallesi Kent Müzesi önünde kurulan buz pisti, yarıyıl tatiline giren çocukların ve gençlerin, en çok tercih ettiği buluşma noktalarından biri oldu.

Bakırköy Belediyesi'nin kış aylarında vatandaşlara keyifli ve sportif bir deneyim sunmak amacıyla hayata geçirdiği Bakırköy Belediyesi Buz Pisti, Yeşilköy Mahallesi Kent Müzesi önünde hizmet vermeye devam ediyor. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte buz pisti, özellikle çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Açılışına Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun da katıldığı buz pisti, açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çocuklar ve gençler, tatillerini buz pistinde spor yaparak ve eğlenerek geçiriyor. Güvenli koşullarda hizmet veren pist, ailelerin de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesine olanak sağlıyor. Kentin sosyal yaşamını canlandırmayı, sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlayan buz pisti, 27 Şubat'a kadar her gün 11.00–22.00 saatleri arasında açık olacak.

Arkadaşlarıyla birlikte buz pistine gelen Derin Aktaş, "Bence çocuklar için tatil açısından çok güzel bir aktivite. Çok beğendik, çalışanlar çok ilgili, pist çok güzel. Çok mutluyuz" dedi.

Çocuklarını yarıyıl tatili aktivitesi olarak buz pistine getiren Aysel Kara, "Bizim için güzel bir değişiklik oldu, en azından AVM'lerden çıktık, çocuklarımızı farklı bir aktiviteye getirmiş olduk. Buraya ilk defa geliyoruz, çok güzel ve eğlenceli. Bakırköy Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.