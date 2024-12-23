Bakırköy'de Kamyon Sıkıştı, Trafik Yoğunluğu Oluştu

Bakırköy'de, bir kamyonun köprü ile yol arasına sıkışması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
Ataköy'de, Adnan Kahveci Bulvarı'nda seyreden, sürücüsünün henüz isminin bilinmediği, gıda malzemesi taşıyan 19 DL 692 plakalı kamyon, alt geçitten geçtiği sırada köprüye çarptı.
Köprü ile yol arasında sıkışan kamyon nedeniyle sahil istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen vincin çalışması sonucu kamyon kurtarıldı.
Sürücü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
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