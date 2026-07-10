Bakırköy\'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

BAKIRKÖY'de seyir halindeki motosiklete aynı istikamette ilerleyen otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Bilal İnan (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Yunus Özoğuz (18) ise ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cihan B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ataköy 1.Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan B. idaresindeki seyir halindeki 34 BHJ 327 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle aynı istikamette ilerleyen Bilal İnan'ın kullandığı 34 GJC 442 plakalı motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle İnan ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yunus Özoğuz İETT durağına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bilal İnan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yunus Özoğuz'un ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cihan B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.