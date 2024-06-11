Bakırköy'de Otoparkta Yılan Operasyonu - Son Dakika
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Bakırköy'de Otoparkta Yılan Operasyonu

Bakırköy\'de Otoparkta Yılan Operasyonu

Bakırköy'de bir sitenin otoparkındaki otomobilin motor kısmına giren yılan, ekipler tarafından çıkarıldı. Yılan, Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği tarafından doğaya salındı. Dernek Başkanı Ahmet Taşçı, yılanın zararsız olduğunu ve doğanın önemli bir parçası olduğunu belirtti.

11.06.2024 15:11
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Bakırköy'de bir sitenin otoparkındaki otomobilin motor kısmına giren yılan, ekipler tarafından çıkarıldı.

Ataköy'de bir sitenin otoparkındaki aracın motor kısmında yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneğine (YAHAYDER) bildirdi.

Dernekten gelen ekip, yılanı uzun uğraşlar sonucunda otomobilin motor kısmından çıkardı. Yılan doğaya salınmak üzere şehir dışına götürüldü.

Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Ahmet Taşçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yakaladıkları yılanın "Hazer yılanı" olduğunu söyledi.

Bu tür hakkında bilgi veren Taşçı, " Türkiye'nin en büyük yılanlarından bir olan Hazer yılanı zehirsizdir yalnız çok agresif bir türdür. Isırsa bile dişi yoktur. Çevre için faydalı bir türdür, kemirgenlerle beslenir. İnsanlara herhangi bir zararı yoktur, çok hızlı hareket eder." diye konuştu.

Taşçı, son zamanlarda Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen haberlerin yılanların popülasyonunun arttığı şeklinde yorumlanmasının doğru olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu dönemde yılanları görmemiz gayet normaldir çünkü bu canlıların üreme dönemindeyiz. Çiftleşmeler gerçekleştikten sonra ilerleyen birkaç ay içinde yavaş yavaş gözden kaybolacaklar. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Onlar da bizler gibi bir hayat sistemine sahip. Üreyip, çoğalmak ve korunmak isterler. Lütfen gördüğünüz yılanları kendi başına bırakın ve onlara zarar vermeyin. Onlar bizim doğamız için en önemli canlı tür gruplarından biridir."

Kaynak: AA

Ahmet Taşçı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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