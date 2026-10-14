Bakırköy'de sağanakta Veliefendi Hipodromu girişi su altında kaldı, araçlar zorlandı

Bakırköy'de sağanakta Veliefendi Hipodromu girişi su altında kaldı, araçlar zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy'de etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Veliefendi Hipodromu girişinde sular yükseldi, Fikret Yüzatlı Caddesi'nde oluşan su birikintisinde araçlar güçlükle ilerledi. Trafik yoğunluğu yaşanan caddede park halindeki bazı araçlar su içinde kaldı.
Bakırköy'de etkili olan sağanak nedeniyle Veliefendi Hipodromu girişi ve çevresi göle döndü.
Kent genelinde etkili olan şiddetli yağış, Bakırköy'de de etkisini gösterdi.
Veliefendi Hipodromu'nun giriş kapılarında suların yükseldiği görülürken, Fikret Yüzatlı Caddesi'nde oluşan su birikintisinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik yoğunluğu yaşanan cadde üzerinde park halindeki bazı araçların su içinde kaldığı görüldü.
Kaynak: AA
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