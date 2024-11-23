Bakırköy\'de Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncel

BAKIRKÖY'de sabah saatlerinde şiddetli yağan yağmur nedeniyle bazı yollar su altından kaldı. Bir apartmanın girişi ve bir iş yeri yağmur suları ile doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'a şiddetli yağış uyarısının ardından sabah saatlerinde yağmur etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur nedeniyle Bakırköy Aksu Caddesinin bir kısmı yağmur suları ile doldu. Yolun tek şeridinin yağmur sularıyla dolması nedeniyle araç sürücüleri tek şeritten kontrollü olarak geçmek zorunda kaldı. Su birikintisinden geçmek için sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

Bakırköy Sahil Yolunda ise bir apartmanın girişi ve bir iş yeri yağmur suyu ile doldu. İş yerinde bulunun ofis malzemeleri kullanılamaz hale gelirken iş yeri yarım metre suya gömüldü.