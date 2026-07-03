Bakırköy Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Yenileniyor - Son Dakika
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Bakırköy Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Yenileniyor

03.07.2026 14:18  Güncelleme: 14:47
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Bakırköy Belediyesi, Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'ni baştan sona yenilemek için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, merkezin kapasitesinin artırılacağını ve modern yaşam alanları oluşturulacağını açıkladı.

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi, Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'ni baştan sona yenilemek amacıyla çalışma başlattı. Merkezde teknik ekiple birlikte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, merkezin kapasitesinin artırılacağını ve sokak hayvanları için modern yaşam alanları oluşturulacağını söyledi.

Bakırköy Belediyesi, sokak hayvanlarına daha güvenli ve sağlıklı koşullarda hizmet sunmak amacıyla Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Çok sayıda sokak hayvanına geçici yuva olan merkeze teknik ekibiyle birlikte giden Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkezde gerçekleştirilecek düzenlemeleri yerinde inceleyen Başkan Ovalıoğlu, projenin detaylarını teknik ekiple değerlendirdi. Yenileme çalışmaları kapsamında merkezin kapasitesi artırılırken, can dostların ihtiyaçlarına uygun yeni ve modern yaşam alanları oluşturulacak. Merkezde fiziki koşulların iyileştirilmesinin yanı sıra bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi, sokak hayvanlarına güvenli, sağlıklı ve daha nitelikli bir geçici yaşam alanı sunulması hedefleniyor.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Merkezde konuşan Başkan Ovalıoğlu, "Bakırköy Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğümüzde sahipsiz sokak hayvanlarına son derece modern koşullarda bir barınak hizmeti vermek için canla başla çalışıyoruz. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Veterinerlik İşleri müdürlüklerimiz son iki yıl içerisinde buranın koşullarını en iyi hale getirmeye çalışıyorlar. Buradaki sokak hayvanlarımızın sahiplendirildiğini görüyoruz, bu da bizi mutlu ediyor. Vatandaşlarımıza, web sitesi üzerinden barınağımızdaki hayvanlarımızın bilgilerine ulaşıp, eğer bir can beslemek istiyorlarsa buradan sahiplenmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ BU SÜRECİ GÖNÜLLÜLERİMİZLE BİRLİKTE YÖNETMEK"

Gerçekleştirilen çalışmalardan bahseden Başkan Ovalıoğlu, "Kapalı alanlarımızın bakım onarım ve tamiratlarını yaptık. Gerek ameliyathane koşulları olsun gerek kafesler olsun baştan sona yeniledik. Hayvanlarımıza tamamen hijyenik ve steril bir ortam sağladık. İkinci etapta da bahçemizde köpekler için ayrılan sahayı daha da büyüttük ve genişlettik, imalat çalışmaları da bu yaz sonu tamamlanmış olacak. Buradaki asıl amacımız bu süreci gönüllülerimizle birlikte yönetmek. Bakırköy Belediyesi olarak Sokak Hayvanları Çalıştayı yaptık ve buna bütün paydaşları dahil ettik. Bununla da yetinmedik, yaptığımız mahalle toplantılarında vatandaşların görüşlerinden yola çıkarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız, sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarını sağlayıp barınağımızda ev sahipliği yapmak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakırköy Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Yenileniyor - Son Dakika

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