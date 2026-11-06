Bakırköy savcılığının kanser ilacı soruşturmasında 24 şüpheliden 21'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakırköy savcılığının kanser ilacı soruşturmasında 24 şüpheliden 21'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeniden piyasaya sürülmesine ilişkin 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı. 1'i adli kontrolle olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 11 ilde tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü tespit edilenlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı, 1'i adli kontrol olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetlerinin mercek altına alındığını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yerinin tespit edildiğini belirten Gürlek, şu bilgileri vermişti:

"Yapılan mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğu, söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştur."

Bakan Gürlek, milletin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceklerini belirtmişti.

Öte yandan, soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
19:46
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
19:06
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
18:41
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara’dan geliyorum
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum
17:45
Yeni detaylar ortaya çıkıyor 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 20:14:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakırköy savcılığının kanser ilacı soruşturmasında 24 şüpheliden 21'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android