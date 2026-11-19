KKTC Bakü Temsilciliği ile Bakü Yunus Emre Enstitüsü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Gönülden Gönüle Kardeşlik Nağmeleri" adlı müzik programı düzenledi

Uluslararası Muğam Merkezi'nde düzenlenen programda, TRT ses sanatçısı ve şef Yıldırım Bekçi yönetimindeki Türk Müziği Korosu, Türk musikisinin seçkin eserlerini seslendirdi.

Programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve çok sayıda davetli katıldı.

Konserde "Safalar Getirdiniz", "Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim", "Karşıyaka'da İzmir'in Gülü", "Şarkılara Sordum", "Zeytin Gözlüm", "Gurbet O Kadar Acı ki", "Bir Fincan Kahve", "Fikrimden Geceler", "Aman Avcı", "Ben Her Eylül", "Arkası Gelmez Dertlerimin" ve "Aşkınla Yana Yana" gibi eserler seslendirildi.

Programda ayrıca "Her Mevsim", "Veda Busesi", "Yıllar Sonra Rastladım" ve "Çile Bülbülüm Çile" eserleri de dinleyicilerle buluştu.

Konser, "Kara Bulutları Kaldır Aradan" ve "Odasına Girdim Fincan Elimde" eserlerinin seslendirildiği final bölümüyle sona erdi.