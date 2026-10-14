Balat\'ta su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak öldü

Balat'ta su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Balat'taki Çukurbostan Parkı'nda 14 yaşındaki çocuk, bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk için İstanbul Valiliği soruşturma başlatıldığını açıkladı.
FATİH'te 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan M.I.'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.
Olay, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda meydana geldi. 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
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