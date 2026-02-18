Balçova Belediyesi, Ramazan Ayında Farklı Mahallelerde İftar Sofrası Kuracak - Son Dakika
Balçova Belediyesi, Ramazan Ayında Farklı Mahallelerde İftar Sofrası Kuracak

18.02.2026 11:18  Güncelleme: 12:12
Balçova Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçede iftar sofraları kuracak ve Ramazan Şenliği programları düzenleyecek. Etkinlikler, dayanışma ruhunu pekiştirmeyi hedefliyor.

(İZMİR) - Balçova Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde iftar sofrası kuracak, Ramazan Şenliği programları düzenleyecek.

Balçova Belediyesi, 26 Şubat'ta başlayıp 17 Mart'a kadar devam edecek ramazan ayı programları kapsamında, Çetin Emeç, Eğitim, Onur, Fevzi Çakmak, Teleferik, Korutürk ve Bahçelerarası mahallelerinde iftar sofraları kuracak.

Program kapsamında 5 Mart'ta Cumhuriyet Meydanı'nda Ramazan Şenliği düzenlenecek. Şenlikte ramazan ayının kültürel değerlerini yaşatan etkinlikler düzenlenecek.

Kapalı Pazar Yeri başta olmak üzere belirlenen alanlarda kurulacak iftar sofralarıyla komşuluk ilişkilerini pekiştirilecek, paylaşma kültürü büyütülecek. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarına yönelik özel bir iftar programı da yapılacak. Programların bir bölümü Balçova Belediyesi, bir bölümü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ramazan ayının dayanışma ruhuna dikkati çekerek, "Ramazan, aynı sofrada buluşmanın, lokmamızı bölüşmenin ve gönüllerimizi birleştirmenin ayıdır. Balçova'da hiçbir hemşehrimizin kendini yalnız hissetmediği bir dayanışma iklimini hep birlikte büyütüyoruz. Kuracağımız her sofrada yalnızca yemek değil; kardeşlik, umut ve dayanışma paylaşacağız. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz Ramazan Şenliği ile de bu birlik ruhunu meydanlara taşıyacağız. Balçova'da dayanışma sadece bir söz değil, hayatın merkezinde duran güçlü bir değerdir" dedi.

Balçova Belediyesi, ramazan ayı boyunca sosyal destek çalışmalarını da sürdürerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik dayanışma faaliyetlerine devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Belediye, Balçova, Güncel, İftar, Son Dakika

