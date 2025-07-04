Bali Adası'nda Feribot Faciası: 6 Ölü

Endonezya'nın Bali Adası açıklarında, 65 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Antara News'ün haberine göre yerel yetkililer, alabora olan feribota ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Yetkililer, 12 kişilik mürettebat dahil toplam 65 kişinin bulunduğu feribotun batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından yetkililer de bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, yüksek dalgalar ve güçlü akıntılar nedeniyle geçici olarak durdurulan arama kurtarma çalışmalarının tekrar başlatıldığını vurguladı.

Yetkililer, 29 kişinin kurtarıldığı kazada kayıp 30 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

Feribot, 2 Temmuz gecesi Java Adası'nın doğusundan Bali'ye ilerlediği sırada batmıştı.