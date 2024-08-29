Balıkçılar palamuttan umutlu - Son Dakika
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Balıkçılar palamuttan umutlu

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde olta ile tutulan palamut balığı tezgaha çıktı. Tanesi 500 gram olan balık 100 liradan satılıyor. Balıkçılar ise 1 Eylül'de kalkacak olan av yasağıyla birlikte artış beklediklerini ifade ettiler.

29.08.2024 15:29
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Balıkçılar palamuttan umutlu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde olta ile tutulan palamut balığı tezgaha çıktı. Tanesi 500 gram olan balık 100 liradan satılıyor. Balıkçılar ise 1 Eylül'de kalkacak olan av yasağıyla birlikte artış beklediklerini ifade ettiler.

İlçedeki Bozhane Limanı'nda balıkçılar teknelerini 1 Eylül için hazırlarken olta balıkçılarının avladığı palamutlar tezgahta satılıyor. Adedi 500 ila 550 gram arası gelen palamut balıklarının 100 ila 150 lira arasında satıldığını ifade eden balıkçı Ferhat Tammis "Palamut tezgaha geldi. Satışlar henüz durgun ama 1 Eylül itibariyel canlanır. Şu anda balığın iriliğine göre 100 TL ile 150 TL'ye kadar değişiyor. Balıklar 500 ila 550 gram arası değişir" şeklinde konuştu.

Balıkçılar, sezonun ilerleyen dönemlerinde palamut balığının daha da artmasını bekliyor.

Kaynak: İHA

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